Duhovnicul din Galati, distins si de comunitate, si de Mitropolia Ardealului

IPS Laurentiu Streza, Mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfanta Liturghie duminica, 11 februarie,la Biserica "Sfantul Ioan Botezatorul", parohia Galati din Fagaras, judetul Brasov.Momentul a fost unul special, ales pentru acordarea in mod public a titlului de cetatean de onoare al orasului Fagaras parintelui Cornel Ursu, disctinctie aprobata in sedinta de Consiliu Local din 31 ianuarie 2024. Titlul i-a fost oferit de primarul Gheorghe Sucaciu, in numele si in mijlocul comunitatii, in biserica ... citește toată știrea