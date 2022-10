Dulciuri cu cannabis, vandute de un magazin din Brasov! Ce a descoperit un investigator DIICOT sub acoperire?

Cannabisul, o substanta total interzisa in Romania, fiind catalogata drept drog de risc, a inceput sa se vanda la noi in tara sub forma unor prajituri, acadele sau bauturi energizate similare celor care se comercializeaza in magazinele de profil din Olanda, relateaza ziare.com.Sub o aparenta legalitate, afaceristii sustin ca au dreptul sa puna la vanzare astfel de produse si in Romania cu conditia ca THC (compus al cannabisului) sa fie intr-o concentratie foarte mica sub 0.2%. Gresit, sustin ... citeste toata stirea