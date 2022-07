Dumbravita: In aceeasi noapte, sandal in casa de doua ori

In noaptea de marti spre miercuri, 19/20 iulie, in jurul orei 0.10, o femeie, in varsta de 42 ani, din localitatea Dumbravita, a sunat la 112 sa ceara ajutor, reclamand faptul ca a fost victima unei violente in familie."Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, un barbat, in varsta de 50 ani, pe fondul unor discutii in contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe sotia sa si ar fi amenintat-o cu acte de violenta, creandu-i acesteia o stare de temere", s-a consemnat in raportul IPJ, ... citeste toata stirea