Duminica, brasovenii si turistii ii pot vedea din nou pe Juni. Va fi Jocul stramosesc al Junilor Curcani, la Crucea Musicoiului (sau Crucea de pe Coasta), situata in capatul Strazii Curcanilor. Este cel de al doilea joc stramosesc al Junilor din acest an, in care cei prezenti vor putea sa-I vada jucand hora junilor, braul, breaza, ardealeana, sarba ... citeste toata stirea