Duminica, Moldova isi alege drumul. La Brasov, sectia de vot e in Memorandului

Foto: 10 mai 2024, Chisinau - Reprezentantii asociatiei din Brasov, intalnire cu Maia Sandu, presedintele Republicii Moldova, pe tema referendumului din 20 octombrie.Republica Moldova se afla in fata, poate, celor mai importante alegeri din istorie. Cea mai saraca tara a Europei isi va alege presedintele, dar moldovenii sunt chemati si la un referendum in care sa spuna daca isi doresc sau nu sa faca parte din Uniunea Europeana."Pe 20 octombrie, in Republica Moldova urmeaza alegeri ... citește toată știrea