"Duminica orei"

La sfarsitul acestei saptamani, Romania trece la ora de iarna. In noaptea de sambata spre duminica, 29/30 octombrie,ora 4:00 va deveni ora 3:00, iar ziua de duminica 30 octombrie va fi cea mai lunga zi a anului, cu 25 de ore.Ora de vara a fost implementata in timpul Primului Razboi Mondial pentru a profita de orele de vara mai lungi si pentru a economisi energie.Cercetari recente arata ca schimbarea orei de doua ori pe an are efecte negative, in special asupra sanatatii. Gisela Helfer, ... citeste toata stirea