Duminica se ia "Masura laptelui", la Sirnea

Brasovenii, dar si turistii sunt asteptati duminica, 3 iulie, la Sirnea, comuna Fundata, in zona numita Plesa, la cea de-a 53-a editie a sarbatorii "Masura laptelui". "Este un eveniment la care se va *gusta* din lumea pierduta a ciobanului roman (mancare traditionala, muzica populara, scene de viata cotidiana, jocuri pastorale). Dupa numeroase activitati practice cu specific pastoral, precum construirea stanelor, intarcatul mieilor si tunsul oilor, in calendar urmeaza masurarea laptelui, in ... citeste toata stirea