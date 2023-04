Foto: In fiecare an, in Duminica Tomii, Junii atrag in Centrul Istoric al orasului zeci de mii de curiosi, brasoveni si turisti, care vor sa se bucure de cea mai mare sarbatoare a Brasovului.Ultima zi din Saptamana Luminata este incarcata de traditii si obiceiuri pentru crestinii ortodocsi. Aceasta poarta numele de Duminica Tomii, marcand momentul in care Iisus se arata Apostolilor, printre care si Toma, cel care nu credea in invierea Mantuitorului.Este singura duminica din anul bisericesc ... citeste toata stirea