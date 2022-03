Duminica, ultima zi "de dulce": e ziua in care vecinii isi cer iertare, ca sa intre curati in Postul Pastelui, cel mai aspru din an

Singurul post care are doua Lasatul Secului este cel al Sfintelor Pasti, cunoscut si sub numele de Postul cel Mare. Primul este pentru carne si s-a tinut in Duminica Infricosatei Judecati, pe 27 februarie, iar celalalt este pentru oua, peste si lactate si se tine in Duminica Izgonirii din Rai a lui Adam, acum, pe 6 martie.Parintii crestini amintesc ca tema izgonirii lui Adam din Rai, pomenita in Duminica Lasatului sec de branza, reprezinta o transpunere a expulzarii temporare a penitentilor ... citeste toata stirea