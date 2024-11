Duminica, ultima zi. RATBV suspenda serviciul "transport biciclete" pe linia 20

RATBV a anuntat ca de luni, 18 noiembrie, sisteaza serviciul de transport gratuit al bicicletelor pe linia 20 (Livada Postei - Poiana Brasov). Potrivit operatorului de transport public, decizia a fost luata ca urmare a faptului ca cererea a fost foarte redusa inregistrata in ultimele zile. Astfel, in weekendul 16 - 17 noiembrie, vor fi ultimele zile din acest an in care autobuzele vor mai avea atasate remorcile de ... citește toată știrea