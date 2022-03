Dumitru Flucus si-a oficializat relatia cu AUR

Dupa ce in 1 martie, cand a demisionat din PNL, a anuntat ca va fi neafiliat, deputatul brasovean Dumitru Flucus a anuntat marti seara ca "incepand de astazi am renuntat la calitatea mea de deputat neafiliat si voi incepe sa activez ca deputat in cadrul grupului parlamentar AUR".Dumitru Flucus, fost primar al comunei Sinca Noua, a fost ales pe listele PNL Brasov la alegerile parlamentare din 2020. Dupa alegeri, relatia lui cu PNL nu a fost prea amicala. In anul 2021, in luna noiembrie, el a ... citeste toata stirea