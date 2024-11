Dumitru Flucus, singurul fagarasean care candideaza pentru Senatul Romaniei

Dumitru Flucus este singurul fagarasean care candideaza pentru un loc in Senatul Romaniei la alegerile parlamentare din 2024, pe listele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR). Dumitru Flucus a fost deputat in mandatul 2020-2024, iar de la infiintarea comunei Sinca Noua, in 2002, a fost primarul acesteia. Dumitru Flucus s-a nascut la 13 mai 1966, la Sinca Noua. Este inginer, absolvent al Universitatii ... citește toată știrea