Dumitru Luca: Anul acesta a fost unul complicat si plin de provocari pentru turismul romanesc

Anul 2022 a fost unul complicat si plin de provocari pentru turismul romanesc, care a inceput sub spectrul Covid, a continuat cu razboiul de la granita Romaniei si s-a incheiat facand slalom intre criza energetica, cea a fortei de munca si inflatia galopanta, sustine presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca."A fost un an foarte complicat: l-am inceput sub spectrul COVID-19, l-am continuat in tensiunile inerente induse de un razboi langa granita si l-am ... citeste toata stirea