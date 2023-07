De cum intru in Spitalul Fundeni incep sa simt. Sa empatizez cu oamenii pe care ii vad. Si uneori sa retraiesc detalii din experienta mea inceputa in urma cu exact noua ani.Ma duc periodic sa fac analize de control. Dar pana la etajul cinci trec prin diferite stari. Inca de la parter vad o fata. Cred ca are in jur de 16-17 ani. O sprijina o asistenta. Copila plange si vorbeste la telefon. Spune ca ii vine sa vomite. Deja ma rascoleste. Atunci ma intreb oare ce simte mama ei sau persoana draga ... citeste toata stirea