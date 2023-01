Dunca: Anul 2023 va fi unul al investitiilor in sistemul sanitar

Anul 2023 va fi unul in care va incepe insanatosirea sistemului sanitar romanesc, iar efectele vor aparea in cativa ani, odata cu finalizarea investitiilor ce vor fi incepute in acest an. Iar investitiile vor fi semnificative. Numai prin Planul National de Redresare si Rezilienta vor fi finantate proiectele de construire a 25 de spitale noi in toate zonele Romaniei.Proiectele care vor beneficia de finantare vor fi selectate de Ministerul Sanatatii, dintr-o lista ce include 42 de investitii ... citeste toata stirea