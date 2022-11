Dunca: Consiliul Concurentei trebuie sa actioneze cu fermitate si celeritate in investigatia privind calculul ROBOR

Senatorul PSD Brasov, Marius Dunca, catre Consiliul Concurentei: "Institutiile bancare nu au dreptul legal si moral sa transforme criza economica intr-o oportunitate prin care sa isi maximizeze veniturile"Verificarea bancilor care participa la calculul ROBOR trebuie tinute permanent sub observatie, nu verificate in momentele de criza, cand exista riscul ca piata financiara sa scape de sub control. De foarte multa vreme, ROBOR creste artificial, in favoarea bancilor si in detrimentul ... citeste toata stirea