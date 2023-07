Liderul PSD Brasov, senatorul Marius Dunca, contraatacaa in scandalul azilelor pentru varstnici, dupa ce controale efectuate la nivel national au relevat nereguli grave si in orasele cu primar USR."Drula, e momentul sa vedem excluderi in USR! Nereguli grave s-au descoperit si in centre de varstnici unde au avut atributii directe - Clotilde Armand ( Sect. 1), Dominic Fritz (Timisoara), Lucian Viziteu (Bacau) si Allen Coliban ( Brasov).Caminul de ... citeste toata stirea