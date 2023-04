PSD a insistat si a propus, in mod repetat, solutii care sa opreasca cheltuirea iresponsabila a banului public. Statul nu poate pretinde cetatenilor sa fie responsabili, sa stranga cureaua, fara sa se manifeste el insusi in acelasi sens.De aceea, PSD cere echitate si solidaritate sociala: statul si cetateanul trebuie sa mearga in aceeasi directie ca sa depasim cu totii, cat mai bine, aceasta perioada complicata, marcata de riscuri si incertitudiniPartidul Social Democrat, prin vocea ... citeste toata stirea