Partidul Social Democrat (PSD) a insistat in cadrul Coalitiei de guvernare ca pachetul de masuri pentru echilibrarea fiscala sa cuprinda masura care combate comportamentul unor companii multinationale de a-si exporta profiturile in afara tarii. Toate firmele care obtin profit in Romania trebuie sa plateasca un impozit corespunzator in Romania.Senatorul Marius - Alexandru Dunca, presedintele Organizatiei Judetene Brasov a PSD a subliniat importanta acestei masuri: "Consider ca fiecare companie ... citeste toata stirea