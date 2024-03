Duo feminin, propunerea AUR, la conducerea Brasovului

In cadrul conferintei de presa ce a avut loc astazi la sediul AUR de la Brasov, presedintele municipal AUR, Gabriela Urse a fost anuntata candidata la Primaria Brasov.Cu o vasta experienta in ceea ce priveste administratia publica locala, Gabriela Urse le propune brasovenilor proiecte menite sa le aduca un plus de siguranta intregii familii dar si o dezvoltare armonioasa atat din punct de vedere financiar dar si recreeativ."Eu in acest moment nu intru intr-o lupta cu adversarii mei, ... citește toată știrea