Incepute in urma cu 10 ani, demersurile Gradinii Zoologice Brasov pentru admiterea in Asociatia Europeana a Gradinilor Zoologice si Acvariilor (EAZA) au fost finalizate zilele trecute. Anuntul a fost facut marti de directorul Gradinii Zoologice Brasov, Alin Pinzaru, care a precizat ca zilele a primit decizia finala a asociatiei, dupa ce in perioada 10 - 13 iulie a fost realizata si ultima evaluare."Suntem prima gradina zoologica din Romania care are statutul de membru cu drepturi depline al ... citeste toata stirea