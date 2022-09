Dupa 10 ani de la "intoarcerea cavalerilor teutoni", Feldioara are o "cetate vie"

Arta medievala si muzica buna vor anima Feldioara in perioada 3 - 4 septembrie, cand in comuna se va desfasura a doua editie a Festivalului "Cetatea vie - Zilele portilor deschise in Cetatea Marienburg - Feldioara". Evenimentul este organizat de primaria comunei si este cofinantat de Consiliul Judetean Brasov. Vor fi doua zile de pline de momente speciale (expozitii, concerte de fanfara si muzica medievala, ateliere de mestesuguri si benzi desenate de inspiratie istorica, sezatoare, povesti si ... citeste toata stirea