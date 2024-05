Dupa 20 mai se introduc restrictii de tonaj pe podul de la Podu Oltului. Acesta va fi reconstruit

Avand in vedere starea avansata de degradare a podului situat pe drumul judetean DJ 112, la intrarea in localitatea Podu Oltului (comuna Harman), pana la inceperea lucrarilor de reconstructie a acestuia, Consiliul Judetean Brasov, in calitate de administrator al drumului si podului, va limita la 3,5 tone masa maxima admisa a autovehiculelor care vor tranzita podul.Conform anuntului administratiei judetene, montarea panourilor de avertizare si informare va incepe in data de 20 mai si va dura ... citește toată știrea