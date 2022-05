Dupa 30 de zile in beciul Politiei, si-a recunoscut fapta: pornografie infantila, cu 2 fete

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov a inchis marti, 3 mai, un proces cu primul termen programat 1 iunie 2022. Judecata pe fond nu s-a mai facut, inculpatul recunoscandu-si vina: pornografie infantila, 2 victime. Barbatul fusese arestat preventiv pentru 30 de zile in data de 5 aprilie, si urma sa fie eliberat pe 4 mai, asta in cazul in care Parchetul nu ar fi cerut instantei prelungirea masurii. Brasoveanul a preferat sa incheie un acord de recunoastere a vinovatiei cu Directia de ... citeste toata stirea