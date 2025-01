Dupa 44 de ani, cu onor: Armata si-a luat la revedere de la loctiitorul comandantului bazei NATO de la Cincu, colonelul Blaga

9 ianuarie 2025 a fost ultima zi in functie a loctiitorului comandantului bazei militare NATO de la Cincu, judetul Brasov. Ceremonialul de trecere in rezerva pentru colonelul Ginel Blaga, care si-a incheiat cariera militara dupa 44 de ani in serviciul Armatei Romane, a avut loc pe platoul Centrului National de Instruire Intrunita "Getica".Nascut pe 14 iulie 1966, in Bicaz, judetul Neamt, colonelul Ginel Blaga a urmat un parcurs profesional care a inceput cu absolvirea Scolii Militare de ... citește toată știrea