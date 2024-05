Dupa 8 ani de cercetari si alti 3 ani de procese, secretarul Comunei Harseni, Simona Fagarasan, a castigat procesul cu APIA si DNA

Dupa trei ani de procese, fostul secretar general al Comunei Harseni, Simona Fagarasan, a fost gasita de instanta nevinovata. Este vorba despre Dosarul nr. 1974/62.2021 aflat pe rolul Tribunalului Brasov si solutionat definitiv la Curtea de Apel. S-a vorbit in spatiul public despre acest dosar, dar si despre cercetarea procurorilor anticoruptie de la Brasov inceputa in 2013 in care erau vizati fostul primar de la Harseni, Andrei Comaniciu, secretarul comunei, Simona Fagarasan, si doi localnici ... citește toată știrea