Anul 1924 este anul in care prin Declaratia de la Geneva ne angajam sa avem grija de copii. Mai exact, ca niciodata, nici un copil din lume, sa nu mai sufere de foame...Ce parere aveti, acum? Dupa o pandemie si la momentul in care avem doua conflicte armate in desfasurare ne-am tinut promisiunea? Nu prea cred. Dar pot sa scriu un strop despre copiii imigranti. Ei nu emigreaza numai din cauza conflictelor armate datorita factorilor socio-economici sau traficului uman.Numai in SUA la ora la ... citeste toata stirea