Luni, 10 ianuarie, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Brasov au fost sesizati de catre o femeie din municipiul Brasov, cu privire la faptul ca fostul sau concubin, in varsta de 37 ani, ar fi agresat-o fizic."Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit faptul ca, in jurul orei 20.35, in timp ce se afla pe raza municipiului Brasov, barbatul in cauza ar fi agresat-o fizic pe fosta sa concubina, iar ulterior, in ... citeste toata stirea