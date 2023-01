Dupa Bucuresti, Brasovul are cele mai multe cazuri de gripa. 15 decese in tara, unul la noi in judet

15 decese din cauza gripei au fost inregistrate in acest sezon, din care 13 doar in ultima saptamana. Au fost raportate si 15 cazuri de infectie simultana cu gripa si COVID si 19 cazuri de infectie simultana cu gripa si virus respirator sincitial (VRS), potrivit raportului saptamanal al Institutului National de Sanatate Publica. Cele 15 decese (6 in Sibiu, 5 in Bucuresti, 2 in Constanta si cate unul in Brasov si Timis) au fost inregistrate la urmatoarele grupe de varsta: 2 la 15-49 ani, 4 la ... citeste toata stirea