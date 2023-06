Politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor - Brasov au efectuat marti, 13 iunie, in orasul Zarnesti, o actiune de verificare a detinatorilor unor exemplare canine din rasele periculoase, care figurau in Registrul Electronic ai Cainilor cu Stapan, dar si proprietarii unor cabaline. Potrivit raportului de misiune, in urma verificarii a 9 detinatori de caini si a 5 proprietari de cai, s-au aplicat 5 santiuni contraventionale pentru nerespectarea prevederilor privind ... citeste toata stirea