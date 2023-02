"Dupa casatorie, ii sfatuim pe barbati si pe femei sa inlature amestecurile parintilor sau influenta oricaror altora"

Iubirea cea adevarata si neschimbatoare, care ne este poruncita de Dumnezeu, poate sa fie pusa in lucrare si sa aduca roade. Toate cele din jurul nostru sunt curgatoare, nestatornice si se misca continuu. Ce anume ramane neschimbat in societate, in inrudirile si in colaborarile dintre oameni? Numai in casatoria legiuita stapaneste dragostea curata si dezinteresata, deoarece, potrivit poruncii dumnezeiesti, "ceea ce Dumnezeu a unit, nimeni nu trebuie sa desparta".Unitatea celor doi soti a fost ... citeste toata stirea