In cursul zilei de luni, 5 iunie, politistii de la Sectia 1 Brasov au organizat si desfasurat o actiune in zona centrala a municipiului. In vizor au fost, potrivit raportului IPJ, persoanele care practica cersetoria sau tulbura linistea publica si soferii care parcheaza fara drept pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitati.In cadrul ... citeste toata stirea