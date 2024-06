Dupa "Cireasa si Capsuna" , "Leguma"

Autoritatea Nationala Fitosanitara (ANF) va face mai multe controale pentru a mari numarul de probe de laborator prelevate la legumele si fructele produse in Romania. Reprezentantii consumatorilor aplauda initiativa.Potrivit Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in acest an, numarul de probe verificate va fi cu 42% mai mare fata de anul anterior.Procesul de control va viza pietele din Bucuresti si cele din fiecare judet al tarii, fiind planificate actiuni de monitorizare ... citește toată știrea