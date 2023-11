Un tanar din Sinca Veche si-a pus capat zilelor marti, 14 noiembrie, in cursul serii. Un vecin l-a gasit pe barbatul in varsta de 34 de ani, fara suflare, in sura casei.Inainte sa-si curme viata, localnicul a trimis cateva mesaje de adio rudelor si unui prieten. Alertati de aceste mesaje, acettia au ... citeste toata stirea