Dupa ce in martie si iulie, alesii locali au decis sa taie subventia alocata la inceput de an operatorului de transport RATBV, la rectificarea de luna trecuta, dupa ce s-au mai facut calcule, s-a decis alocarea unei suplimentari de buget. Astfel, au fost alocate 6,5 milioane de lei pentru plata decontului aferent regularizarii trimestrului al II-lea la transportul in comun pe raza municipiului Brasov, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori. ... citeste toata stirea