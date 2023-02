Dupa esecul "RIAL", il pregatim pe al doilea?

Modul in care a fost deszapezit Brasovul vineri, 27 ianuarie, l-a nemultumit pe primarul municipiului, Allen Coliban, care a anuntat ca au fost propuse sanctiuni pentru operator, dar si ca ia in calcul ca din iarna viitoare, acest serviciu sa fie asigurat de o structura a primariei.Declaratiile au fost facute de edil in sedinta de plen a Consiliului Local din 31 ianuarie, cand prezentat o informare referitoare ce s-a intamplat in oras in cursul zilei de vineri."Primaria Brasov a transmis ... citeste toata stirea