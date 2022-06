Dupa Fagaras si Rasnov, acum la Codlea: Intai balastiera, apoi lacul cu pesti

Extinderea unui iaz piscicol prin exploatarea agregatelor minerale (amenajarea unei balastiere) tinde sa devina o obisnuinta in judetul Brasov. Astfel de proiecte au fost anuntate deja in zonele Fagaras (Aqua Mall SRL Fagaras - la Beclean) si Rasnov (Morani SRL Zarnesti, pe malul drept al paraului Turcu - extravilanul orasului Rasnov, in vecinatatea DN 73A). Acum, firma O&M Edil SRL a fost depus la Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Brasov un memoriu de prezentare pentru realizarea unei ... citeste toata stirea