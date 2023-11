Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov are in plan de multi ani sa reconstruiasca un pod degradat de pe DN 1A, care trece peste raul Doftana, la iesirea din Sacele spre Cheia. Specialistii au expertizat podul inca din anul 2018 si au ajuns la concluzia ca trebuie reconstruit, insa de atunci proiectul nu a avansat foarte mult. De altfel, abia in aceasta perioada, documentatia este in analiza la Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Brasov, care urmeaza sa emita decizia de ... citeste toata stirea