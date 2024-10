Dupa o zi, dat disparut

Politistii din cadrul IPJ Brasov efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane disparute, dupa ce au fost sesizati cu privire la faptul ca, luni, 21 octombrie, Vasnic Constantin, in varsta de 48 de ani, ar fi plecat voluntar de la domiciliu, din localitatea Ormenis, judetul Brasov, fara a mai reveni si fara a mai putea fi contactat pana in prezent.Acesta are ... citește toată știrea