Dupa Opera, in vulcanul de la Racos canta si Filarmonica Brasov

In acest weekend, iubitorii de arta si natura sunt asteptati la Racos, la o noua editie a Festivalului "Ziua Pietrei". In cele doua zile vor fi expozitii, excursii ghidate, ateliere, dar si un concert si o proiectie de film.Astfel, sambata, 17 august, de la ora 17.00, in vulcanul stins, va fi un concert extraordinar al Filarmonicii Brasov. Practic, prin acest spectacol, organizatorii festivalului continua "traditia" concertelor in acest spatiu inedit, unde, in anul 2018, a fost si un recital ... citeste toata stirea