Medicul Silvius Negoita, anestezist in cadrul Spitalului Elias Bucuresti, afirma ca, dupa pandemia de COVID-19, se constata "o epidemie de boli cronice". El atrage atentia ca tot mai multi tineri ajung sa aiba nevoie de ingrijiri in sectiile ATI, iar in numeroase cazuri se ajunge la astfel de situatii din cauza lipsei preventiei si a unor investigatii simple."Am zis: dupa pandemie, ni se poate intampla orice, a fost raul suprem. Va dati seama si emotia care a fost cu atatia oameni bolnavi, ... citește toată știrea