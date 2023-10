Consumul de droguri sau de alte substante psihoactive este cel mai mare pericol la care sunt expusi tinerii. Mai grav este ca tot mai multi elevi incep sa consume droguri de la o varsta frageda. Cel mai tanar consumator din judetul Brasov este un copil de 11 ani. Cannabisul este in topul preferintelor adolescentilor. In ultimii 3 ani, consumul de droguri in scoli a crescut cu peste 20%, iar varsta medie pentru un consumator scade de la an la an si a ajuns, anul trecut, la 14 ani si jumatate. ... citeste toata stirea