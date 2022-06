Dupa sefi, si agentii de la Operatiuni Speciale o comit. Ce a facut un agent al Biroului

Un agent principal de la Biroul de Operatiuni Speciale Brasov a fost depistat de politisti in timp ce conducea sub influenta alcoolului. Desi colegii i-au pus in vedere sa nu mai conduca, acesta a continuat sa sofeze si a fost retinut pentru 24 de ore Nu numai sefii Brigazii de Opertaiuni Speciale incalca legea! Un subofiter de la Operatiuni Speciale a fost prins beat la volan. Mai mult decat atat, acesta a continuat sa sofeze, desi politistii i-au pus in vedere faptul ca nu mai are acest drept. ... citeste toata stirea