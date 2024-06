Dupa SIUI, e-Factura

De multi ani, farmacistii intampina dificultati in eliberarea si raportarea catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a retetelor medicale in format electronic, pentru decontare, se plang farmacistii. Iar e-Factura le-a creat noi probleme, astfel ca solicita implementarea de urgenta a unui nou flux de raportare in Sistemul Informatic Unic Integrat - SIUI.Reprezentantii farmacistilor atrag atentia ca schimbarea modului de preluare a facturilor transmise prin sistemul RO e-Factura, ... citește toată știrea