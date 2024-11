Dupa taximetristi si uberisti in Gara si Aerogara

Vineri, 22 noiembrie, a fost zi de razie in Gara Brasov si la terminalul Aeroportului Brasov. Actiunea a fost organizata de Sectia Regionala de Politie Transporturi Brasov si a vizat "verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind transportul de persoane in regim de taxi si transport alternativ (Uber/ Bolt - n.r.)". Actiunea s-a desfasurat in intervalul orar in care, conform datelor statistice, existau indicii ca s-ar produce incalcari ale normelor rutiere privind acest ... citește toată știrea