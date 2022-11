Dupa un cocktail de droguri... s-a urcat la volan

Politistii din cadrul Biroului Rutier Brasov au programat pentru duminica, 27 noiembrie, o razie "dedicata" celor care se urca bauti sau drogati la volan. Ce le-a iesit in cale, a fost "memorabil": sofer la volan, dupa ce consumase trei tipuri de droguri!"In jurul orei 03:00, politistii rutieri au oprit pentru control un autoturism, condus de un barbat, pe strada Bisericii Romane, din municipiul Brasov, care prezenta indicii in comportament ca s-ar afla sub influenta substantelor interzise, ... citeste toata stirea