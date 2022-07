Durerea in gat poate fi acum principalul simptom al Covid-19

Simptomele pe care le au oamenii cu Covid s-au schimbat pe masura ce pandemia a evoluat. Ar putea depinde de modul in care virusul s-a schimbat sau s-a mutat in timp.Acum, cel mai important simptom al Covid este durerea in gat, conform datelor obtinute de la 17.500 de persoane care au fost testate pozitiv pentru virus saptamana aceasta. Urmatoarele cele mai frecvente simptome raportate au fost durerea de cap, nasul infundat si tusea. Febra si pierderea mirosului sau a gustului - cele pe care ... citeste toata stirea