Va prezentam noi informatii despre pasajul rutier de la intersectia DN1 cu DN73A, de la Predeal. Este vorba despre un giratoriu suspendat, similiar cu acela de pe Centura de Nord a municipiului Ploiesti.Tudor Dutu, director executiv la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, a venit cu noi date in cadrul emisiunii "Secretele Brasovului", moderata de Sebastian Dan, proiect jurnalistic realizat in colaborare de catre newsbv.ro si RTT."Proiectul a trecut in urma cu cateva zile de ... citeste toata stirea