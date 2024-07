Veselie mare luni, 1 iulie, printre unii intre elevii care au dat prima proba a Bacalaureatului la Colegiul National "Andrei Saguna", unul din cele 13 centre in care s-a sustinut examenul in judetul Brasov. "E gata Bacul! Mergem la un trabuc si un sprit rece!", a spus unul dintre elevi, sustinut de mai multi colegi."Moara cu noroc" a adus bucurie in randul celor mai multi intre absolventii care au sustinut proba scrisa la Limba si literatura romana, prima la Bacalaureatul din acest an. Nuvela ... citește toată știrea