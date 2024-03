E legal: asa nu achiti RCA-ul scump si romanesc

In contextul in care asigurarea RCA se scumpeste tot mai mult, romanii au gasit o solutie legala pentru a scoate mai putini bani din buzunar. Solutia consta in achizitionarea unei polite de la asiguratori straini in baza pasaportului european.Aceasta metoda a fost adusa in atentie de europarlamentarul Vlad Gheorghe (foto), care a explicat ca, potrivit legislatiei europene, orice asigurator dintr-un stat membru al Uniunii Europene poate vinde polite de asigurare RCA in alt stat membru, ... citește toată știrea